Астана, 9 декабря, 2020, 08:29 — ИА Регнум. Фотографию пыльной бури на побережье Каспийского моря в Казахстане, сделанную с борта Международной космической станции (МКС), опубликовал российский космонавт Олег Артемьев 8 декабря на своей странице в Twitter.

Скриншот страницы Twitter @OlegMKS 20-12-09 08-26-50

«Пылевая буря на Каспии, Казахстан», — подписал фотографию космонавт-испытатель Роскосмоса. Ранее Артемьев опубликовал фотографию египетских пирамид в Гизе.

Отметим, пыльные бури на территории Казахстана и Узбекистана зачастую связаны с исчезновением зеркала Аральского моря. В настоящее время на этой территории образовалась пустыня.

Казахстан и Узбекистан пытаются решить проблему насаждением лесов саксаула. Однако из-за непогоды стони тонн песка переносятся в города и на сельскохозяйственные земли.

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