Грачёвский район, Оренбургская область, 9 декабря, 2020, 08:22 — ИА Регнум. В Грачевском районе Оренбургской области ведут борьбу с пожаром на нефтяном месторождении. Площадь горения составляет 100 квадратных метров, высота факела — 25 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбурской области Пожар на нефтяном месторождении в Оренбуржье

В ликвидации пожара задействованы 50 человек и 14 единиц спецтехники. Прорабатывается вопрос с Всероссийским институтом противопожарной обороны МЧС России о выделении защитных экранов для работы ствольщиков.

Для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская специализированная лаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 9 декабря произошел пожар на Таллинском месторождении — 2. Происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли. Есть один пострадавший. Мужчина с ожогами рук доставлен в больницу.