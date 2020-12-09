Оренбург, 9 декабря, 2020, 07:06 — ИА Регнум. Пожар произошел на Таллинском нефтяном месторождении в Оренбургской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Navoine.info Горящая нефть

«Поступило сообщение о возгорании на Таллинском месторождении — 2 в Грачевском районе, район с. Таллы. К месту пожара выехали силы и средства», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате возгорания пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами. О состоянии его здоровья пока не сообщается. Погибших в результате инцидента не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября пожар произошел на газонефтяном месторождении в Переволоцком районе Оренбургской области. По предварительной версии, на предприятии загорелась цистерна с буровым раствором.