Новосибирск, 9 декабря, 2020, 06:01 — ИА Регнум. Многодетным семьям Новосибирской области в 2020 году перечислено более 340 млн рублей в рамках регионального семейного капитала. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития области.

Константин Маковский. На кухне. 1913

Сертификат получили 3828 многодетных семей. Размер выплаты в 2020 году — 108 160 рублей. Воспользоваться им могут семьи при рождении третьего либо последующего ребёнка.

Всего с начала действия региональной меры поддержки — с 2012 года — около 40 тысяч новосибирских семей стали обладателями таких сертификатов. Распорядились средствами 25 338 семей. Общий объём финансирования с 2012 года составил около 2,2 млрд рублей.