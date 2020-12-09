Владивосток, 9 декабря, 2020, 05:54 — ИА Регнум. В больницы Приморья в 2020 году пришли работать 56 врачей и 23 фельдшера по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Все специалисты получили единовременные выплаты в размере от 500 тыс. до двух млн рублей.

Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Прием у врача

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По программе «Земский доктор» врачи единовременно получают два млн рублей при трудоустройстве в сельскую местность или один млн — в городе с численностью населения до 50 тыс. человек. Фельдшеры, которые едут работать в сельскую местность, получают «подъёмные» в размере одного млн рублей, в «малые» города — 500 тыс. рублей.

«В этом году фельдшеры пришли в ФАПы и на станции скорой помощи. Четверть из прибывших врачей стали участковыми терапевтами в районных больницах Приморья», — пояснили в минздраве.

За время реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» удалось привлечь 541 медика и снизить кадровый дефицит в районных больницах. Больше всего укомплектовались больницы в Надеждинском, Михайловском, Октябрьском, Лесозаводском, Хорольском районах, шесть медиков устроились в краевую психиатрическую больницу в селе Заречное.

Реализация программ по земству с 2019 года осуществляется в софинансировании со стороны федерального (88%) и регионального (12%) бюджетов.

Стоит отметить, что Тихоокеанский государственный медицинский университет ежегодно увеличивает процент абитуриентов-целевиков, направляя в бюджетные медорганизации молодых специалистов.

«В этом году более двух тыс. студентов колледжей и ординаторов ДВФУ и ТГМУ пришли на практику в больницы и поликлиники Приморья. Надеемся, что эти молодые медики вернутся после окончания учёбы», — сказали в минздраве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 врачей и 20 фельдшеров приступили к работе в сельских населённых пунктах Калужской области в рамках реализации федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».