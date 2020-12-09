Новосибирск, 9 декабря, 2020, 05:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2020 году проведено более 100 антикоррупционных проверок. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

«Привлечено к ответственности более 90 служащих, в отношении более 16 служащих приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, организовано обучение по антикоррупционной тематике более 90 служащих, для популяризации в обществе антикоррупционных стандартов и развития общественного правосознания проведено более 2300 мероприятий антикоррупционной направленности», — уточнили в обладминистрации.

Власти подчёркивают, что в регионе ведётся работа над совершенствованием мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.