Новосибирск, 9 декабря, 2020, 05:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ноябре 2020 года выросли цены на непродовольственные товары и услуги — на 0,6% по сравнению с октябрем 2020 года. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В аптеке

Так, подорожало большинство наблюдаемых медикаментов и медицинских товаров. Заметно выросли в цене аллохол — на 11,8%, ацетилсалициловая кислота — на 6,5%, настойка пустырника — на 5,6%. На 1,9—3,5% подорожали валокордин, вата, троксерутин, эналаприл, глицин, бромгексин, супрастин, электронный медицинский термометр, валидол, линекс.

В то же время снизились цены на бинт — на 4% и таурин — на 0,6%.

Подорожали и легковые автомобили: на 1,6% — импортный подержанный автомобиль и автомобильные шины, на 1,4% — новый автомобиль иностранной марки, на 0,8% — отечественный автомобиль.

Также выросли цены на зубную пасту — на 7,9%, газовое моторное топливо —на 3,4%, микроволновую печь и велосипед для дошкольников — на 3,1%. На 1,4—3% подорожали ювелирные изделия, женские меховые шапки, уголь, брюки для школьников, женские осенние сапоги, дизельное топливо, спички, рубероид, женские сумки, женские меховые пальто и дубленки, рюкзаки для взрослых, бумажные обои, земля для растений, ежедневные газеты, металлочерепица, женские колготки и бюстгальтеры.

Снизились цены на туалетную воду — на 9,6%, наручные часы — на 7,9%, на 1,1—4,6% — на женскую блузку, куртку для школьников, набор фломастеров, оконное стекло, кухонную мойку, мужской ремень, кроссовки для взрослых, линолеум, шампунь, крем для лица, флеш-накопители.

Кроме того, в ноябре значительно выросли тарифы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — на 39,2%. Снижение цен отмечено на полёт в самолёте — на 13,5%, проезд в плацкартном вагоне фирменного и не фирменного поездов — на 6,2% и 5,6% соответственно.