Якутск, 9 декабря, 2020, 05:10 — ИА Регнум. Не факт, что финансы будут вложены в улучшение железных дорог в направлении Якутии, сказал политолог Андрей Данилов, комментируя в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в ближайшие годы планируется кратный рост инвестиций в железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб.

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожный транспорт

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«У меня нет радужных мыслей по этому поводу. Я скажу так, в нашей экономической системе во главе угла стоит извлечение прибыли. Роскосмос, РЖД и более мелкие связанные с Восточным полигоном организации всё же корпорации, хоть и государственные. Поэтому экономическая целесообразность будет им диктовать одно: развивать близлежащие инфраструктурные кластеры, необходимые для функционирования полигона. Не факт, что эти финансы будут вложены в улучшение железных дорог в направлении Якутии. Опять же, как я говорил ранее, нельзя руководствоваться только соображениями экономической целесообразности, одними цифрами, одной выгодой.

К нам также может приехать «большой» московский чиновник типа Сергея Иванова и сказать о том, что это нерентабельно, как это недавно произошло со строительством моста на Сахалин. Но в то же время я не оставляю надежды на то, что руководство страны вложит финансы в развитие инфраструктуры Севера и Арктики, в том числе и Якутии», — сказал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря на совещании по вопросам развития железнодорожной отрасли Владимир Путин сказал:

«На ближайшие годы намечен кратный рост инвестиций в развитие Восточного полигона. Сегодня это, безусловно, один из ключевых участков, над которым мы должны работать. Узкое место наших железных дорог».