Пермь, 9 декабря, 2020, 03:33 — ИА Регнум. Налоговая инспекция обратилась с банкротным иском к ООО «Завод жаропрочного литья», которое «прописано» в городе Чайковский Пермского края. Иск пока оставлен без движения из-за недочетов. Срок на их устранение арбитражем отведён до 11 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в суд в конце ноября 2020 года, но из-за того, что «документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, заявителем представлены не в полном объёме», его оставили без движения.

Межрайонная ИФНС России №18 по Пермскому краю заявила о задолженности в общем размере 1 060 087,62 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён в сентябре 2015 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор с сентября 2018 года — Владислав Елпашев, а собственник — Сергей Машинников (ИНН получен в Удмуртии). 28 сентября 2020 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ из-за недостоверности адреса.