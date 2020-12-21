Страны мира подходят к 2021 году с одной из ключевых проблем последних десятилетий в виде пандемии коронавируса. Специалисты утверждают, что спад пандемии начнётся ближе к весне 2021 года, а в министерстве здравоохранения Великобритании и вовсе пообещали убрать все коронавирусные ограничения к середине грядущего года. Ключевой темой декабря 2020 года для ряда стран стало введение ограничений на новогодние и рождественские праздники. Так, власти некоторых латиноамериканских стран приняли решение об отказе от праздничных мероприятий в целях недопущения массового скопления людей. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, рассказывает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

22:54 08.12.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 15 млн, сообщает 8 декабря Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране. По данным Университета, на сегодняшний день в США зарегистрировано 15 019 092 случая заражения. Читайте также: В США число заражений коронавирусом превысило 15 млн

23:09 08.12.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 55 798 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 377 пациентов. Подробности в материале: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 377 человек

23:23 08.12.2020 О больших надеждах на главного инфекциониста США Энтони Фаучи, который станет главным советником избранного президента Штатов по медицинским вопросам, выразил будущий глава государства Джо Байден, передаёт 8 декабря CNN. Подробности в материале: Байден заявил, что возлагает надежды на Энтони Фаучи

23:44 08.12.2020 Положительный результат дал тест на COVID-19 молдавского премьер-министра Иона Кику. Об этом: Премьер-министр Молдавии заразился COVID-19

00:44 09.12.2020 В Шри-Ланке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 28 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Шри-Ланке число зараженных коронавирусом превысило 28 тысяч

01:02 09.12.2020 В Гондурасе за прошедшие сутки выявили 684 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба гондурасского минздрава на официальной странице в Twitter. Об этом: В Гондурасе за сутки выявили почти 700 зараженных коронавирусом

01:47 09.12.2020 Юрист президента СШАДональда ТрампаРудольф Джулиани, заболевший коронавирусной инфекцией, выпишется из больницы с выздоровлением 9 декабря, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: Юрист Трампа заявил о скором выздоровлении

01:53 09.12.2020 За первые выходные после отмены запрета на въезд в Аргентину страну посетили 530 тысяч туристов, сообщает пресс-служба аргентинской конфедерации среднего бизнеса. Подробности в материале: Аргентину после отмены запрета на въезд посетили 530 тысяч туристов

02:01 09.12.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки увеличилось на 51 088 и достигло 6 674 999. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте. Об этом: В Бразилии за сутки выявили более 51 тыс. случаев заражения коронавирусом

02:31 09.12.2020 В Мьянме за минувшие сутки скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает министерство здравоохранения и спорта страны. Читайте подробнее: В Мьянме за сутки скончались 19 пациентов с COVID-19

04:29 09.12.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 686 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили почти 700 зараженных коронавирусом

05:39 09.12.2020 В Зимбабве за прошедшие сутки выявили 73 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Зимбабве за сутки выявили 73 зараженных коронавирусом

05:46 09.12.2020 Шестеро участников испытаний вакцины от COVID-19, созданной американской компанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, погибли в период исследований этого препарата в США. Об этом говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Читайте подробнее: В США при испытаниях вакцины Pfizer от COVID-19 погибли шесть человек

06:25 09.12.2020 В Сербии 9 декабря за последние 24 часа, согласно 20 514 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 7 818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 57 человек скончались. К аппаратам-ИВЛ подключено 289 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика. Подробности в материале: В Сербии растёт число новых случаев заражения коронавирусом

06:35 09.12.2020 В Черногории 8 декабря за последние 24 часа, согласно 2 086 проведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 591 новый случай коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno. Читайте подробнее: В Черногории произошёл новый всплеск заражений коронавирусом

06:39 09.12.2020 В Мексике за прошедшие сутки выявили 11 006 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте также: В Мексике за сутки выявили более 11 тысяч зараженных коронавирусом

06:42 09.12.2020 Еще четыре случая локального распространения коронавирусной инфекции выявили в Камбодже за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Камбодже выявили еще четыре локальных случая заболевания COVID-19

06:44 09.12.2020 В Хорватии 8 декабря за последние 24 часа было подтверждено 2 613 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 64 человек скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index. Об этом: В Хорватии не прекращается рост заражений коронавирусом

06:46 09.12.2020 В Словении 8 декабря за последние 24 часа, согласно 6 158 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1 627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 66 человек скончались. 193 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. Об этом: В Словении наблюдается рост заражений коронавирусом

06:55 09.12.2020 Общее число выявленных носителей коронавируса в Греции с населением в 10,5 миллиона человек составляет, по официальным данным, 118 045. В настоящее время к аппаратам ИВЛ в стране подключены 680 человек. Всего лечение от COVID-19 проходят 32 079 человек. Об этом: В Греции вакцинация против коронавируса начнется уже 2 января

06:55 09.12.2020 Число заразившихся коронавирусом на неделе с 30 ноября по 6 декабря оказалось меньше четырёх миллионов, но немного больше, чем в предшествующую неделю. Об этом в ночь на 9 декабря сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом: В мире коронавирусом за неделю заразились почти четыре млн человек

07:10 09.12.2020 По данным министерства здравоохранения Албании, всего в стране было выявлено 44 436 случаев заражения коронавирусом. 22 527 человек уже излечились от COVID-19. 936 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, однако граждане утверждают, что эта статистика занижена. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 753 носителя коронавируса

07:12 09.12.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 69 452 случая заражения. 1977 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 28 — за последние сутки. 45 621 пациент выздоровел. Лечение проходят 21 854 человека. Читайте подробнее: В Македонии за сутки выявили 1120 носителей коронавируса. 28 человек умерли

07:30 09.12.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Подробности в материале: В Новой Зеландии выявили три случая заражения коронавирусом

07:40 09.12.2020 На данный момент в Косово наблюдается спад числа заражений коронавирусом, однако ежедневно погибает около 15 пациентов. Лечение от COVID-19 проходят 12 587 человек. Читайте подробнее: В Косово посмертно наградили 18 врачей, погибших от последствий COVID-19

07:52 09.12.2020 С 13 ноября, Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час. Только за последние сутки в Приштине было выявлено 227 носителей коронавируса. Читайте подробнее: В Приштине пациенты с COVID-19 получат финансовую помощь

07:59 09.12.2020 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 51 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 51 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:12 09.12.2020 За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 14,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 14,8 тыс. носителей коронавируса

08:18 09.12.2020 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 3,6 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 3,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:19 09.12.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 5978 и превысило 429 тыс. Об этом 9 декабря сообщает канадский минздрав. Об этом: В Канаде число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 429 тыс

08:20 09.12.2020 В Иране около 323 человек умерли от коронавирусной инфекции за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари 8 декабря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки от COVID-19 погибли 323 человека

08:27 09.12.2020 За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Мексике за сутки выявили свыше 11 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:32 09.12.2020 Президент Замбии Эдгар Лунгу встретился с главой африканского отделения Международного валютного фонда после того, как Замбия стала первой африканской страной во время пандемии коронавируса, объявившей дефолт по своим долгам. Подробности в материале: Лидер Замбии обратился в МВФ за помощью

08:36 09.12.2020 98 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 8 декабря. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии за сутки выявили почти 100 носителей коронавируса

08:40 09.12.2020 За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 12 282 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны. Читайте также: В Великобритании за сутки выявили свыше 12,2 тыс. носителей коронавируса

08:41 09.12.2020 По словам Маричича, пандемия не помешает проведению переписи, поскольку государство в ходе выборов, проходивших с 13 по 15 июля этого года, продемонстрировало способность безопасно проводить операции с массовым участием граждан. Об этом: Глава минюста Македонии призвал не политизировать новую перепись населения

08:44 09.12.2020 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 7,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 7,5 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:54 09.12.2020 Вечером 8 декабря премьер-министр Швеции Стефан Лёвен провел очередную пресс-конференцию, в ходе которой он озвучил позицию правительства по вопросу празднования Рождества в уходящем году. По словам главы кабинета министров, действующие карантинные ограничения сохраняются, а за праздничным столом смогут собраться только восемь человек. Об этом сообщила газета Aftonbladet. «Празднуйте по-разному. Но помните. Восемь человек — это новая норма. Она в равной мере относится к Рождеству и Новому году», — предупредил Лёвен. Об этом: Премьер-министр Швеции: Рождество в 2020 году не будет обычным

08:57 09.12.2020 Министерство исследований и технологий Индонезии сотрудничает с Технологическим институтом Бандунга, чтобы внести свой вклад в разработку индонезийской вакцины от коронавируса, производство которой планируется на конец 2021 года, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: Индонезийская вакцина против коронавируса может появится в конце 2021 года

09:00 09.12.2020 Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Бойвоич 8 декабря опубликовала меры по противодействию распространению коронавируса в стране, где в графе о порядке въезда и выезда в страну Косово было отмечено звездочкой. Читайте также: Глава МИД Косово провела телефонный разговор с послом Черногории

09:22 09.12.2020 Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что в настоящее время 2167 индонезийских граждан подверглись воздействию коронавируса за рубежом, сообщает Kompas. Подробности в материале: Более 2000 граждан Индонезии заразились коронавирусом за рубежом

09:25 09.12.2020 Статистика по коронавирусу в Гренландии на 9 декабря 2020 года: — 19 человек заболели — 18 выздоровели — 0 умерли Вот, где стабильность!

09:32 09.12.2020 Решение правительства Чехии о сокращении на два часа — до 20:00 вместо 22:00 по местному времени — работы предприятий общепита, в качестве меры по снижению риска распространения коронавируса, 9 декабря вступает с силу. Читайте подробнее: В Чехии сократили на два часа работу предприятий общепита

09:35 09.12.2020 Власти канадской провинции Онтарио могут ввести ограничения для жителей, которые отказались от вакцинации. Об этом завила министр здравоохранения Онтарио Кристин Эллиот, передает телеканал Global News. Подробности в материале: В Канаде могут ограничить перемещение граждан, отказавшихся от вакцины

09:41 09.12.2020 За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 32 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: В Индии за сутки выявили свыше 32 тыс. новых носителей коронавируса

09:53 09.12.2020 Инактивированная вакцина от коронавируса, которая разработана компанией из Китая Sinopharm и показала эффективность в 86%, официально зарегистрирована министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Об этом 9 декабря сообщает эмиратское агентство WAM. Подробности в материале: В ОАЭ зарегистрировали созданную в Китае вакцину от COVID-19

09:56 09.12.2020 Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в интервью для Polsat News сообщил, что во время вакцинации от COVID-19 приоритет будет отдан гражданам страны, и только когда они будут привиты, возможность вакцинироваться получат проживающие в Польше иностранцы. Читайте подробнее: Глава минздрава Польши рассказал о планах по вакцинации иностранцев

10:04 09.12.2020 Своё мнение относительно запрета в Великобритании продаж новых легковых машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2030 году высказал гендиректор автокомпании McLaren Майк Флюитт в интервью изданию Automotive News. «Я немного циничен, потому что есть много плохих новостей о COVID и экономических проблемах, так что давайте просто объявим что-нибудь ещё, чтобы всех отвлечь», — сообщил Флюитт. Читайте также: Глава McLaren отреагировал на планы Британии в отношении продаж авто с ДВС

10:11 09.12.2020 За нарушением норм санитарно-эпидемиологической безопасности, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции, в американском штате Калифорния было задержано 158 участников подпольной вечеринки. Об этом 9 декабря сообщает полиция округа Лос-Анджелес на своем сайте. Читайте также: В США задержали 158 участников подпольной вечеринки

10:12 09.12.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 4734 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 9 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 4700 случаев заражения коронавирусом

10:17 09.12.2020 Локдаун в Греции продлен до 7 января. В том числе запрещено передвигаться между регионами.

10:18 09.12.2020 Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас и заместитель министра гражданской защиты и кризисного управления Никос Хардалиас провели встречу для координации своих усилий по борьбе с коронавирусом, сообщает 8 декабря AMNA. Читайте подробнее: В Греции заявили о патриотичном противостоянии «глобальному врагу»

10:25 09.12.2020 Как только вакцина от COVID-19 будет доставлена в Швецию, вакцинация населения страны начнется немедленно. Об этом со ссылкой на заявления министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лену Халленгрен сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Ожидается, что вакцинация начнется после новогодних праздников, в первых числах 2021 года. Власти рассчитывают, что все люди из группы риска и все граждане старше 18 лет будут вакцинированы до конца июня. Подробности в материале: В минздраве Швеции рассказали о планах по вакцинации населения

10:26 09.12.2020 В настоящее время в Швеции действует запрет на проведение массовых мероприятий и публичных собраний, число участников которых превышает восемь человек. В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавируса, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен предупредил граждан о том, что Рождество им придется встречать в условиях «новой нормы» — за праздничным столом смогут собраться только восемь человек. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Об этом: Власти Швеции дали рекомендации по празднованию Рождества

10:29 09.12.2020 Негативные последствия пандемии остаются в Греции управляемыми в краткосрочной перспективе, но вторая волна коронавируса усиливает неопределенность и среднесрочные риски для экономики. Об этом говорится в докладе Бюджетного управления парламента Греции, опубликованном 8 декабря, передает AMNA. Читайте также: Парламент Греции опасается потери контроля над экономикой

10:30 09.12.2020 По причине ухудшающейся эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, власти Швеции приняли решение оставить в силе действующие карантинные ограничения. Жители страны смогут встречать Рождество в исключительно тесном семейном кругу из восьми человек. В свою очередь, в эфире телеканала SVT психолог Анна Якобсон посоветовала, как сохранить рождественскую атмосферу и не нарушить предписания властей. Читайте также: В Швеции рассказали, как встретить Рождество и не заразиться коронавирусом

10:40 09.12.2020 По меньшей мере 110 000 доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer прибыли утром 9 декабря в аэропорт Тель-Авива рейсом из Брюсселя, передает Jerusalem Post. Медицинский персонал Тель-Авивского Медицинского центра Сураски записался на прививку первым. Генеральный директор Сураски профессор Ронни Гамзу подтвердил, что больница может начать прививку еще до того, как вакцина получит одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Он сказал, что может ввести вакцину, потому что получил разрешение от генерального директора Машава, израильского агентства по международному сотрудничеству в целях развития. Читайте подробнее: В Израиле спорят о праве начать вакцинацию до одобрения из США

10:42 09.12.2020 В период с июля по сентябрь этого года ВВП ЮАР вырос на 13,5%. Эксперты связывают данный феномен «с ослаблением карантинных ограничений для борьбы с COVID-19». Подробности в материале: ВВП ЮАР в третьем квартале вырос на 13,5%

10:43 09.12.2020 В Грузии нехватка врачей ощущалась еще до начала пандемии, и эту проблему не получится решить быстро. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, сказала глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге. Подробности в материале: Глава минздрава Грузии заявила о нехватке врачей в стране

10:44 09.12.2020 Официальные лица Европейского Союза пообещали помочь обеспечить палестинскую Газу вакцинами от COVID-19 и чистой водой. Об этом было заявлено, когда делегация из офиса представителя ЕС впервые за четыре года посетила Сектор Газа, сообщает 9 декабря Jerusalem Post. Подробности в материале: ЕС пообещал обеспечить палестинскую Газу вакциной от COVID-19

10:53 09.12.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский попросил жителей города провести новогодние праздники дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации. По словам градоначальника, необходимо остановить распространение новой коронавирусной инфекции. В мэрии просят горожан беречь себя и своих родственников. «Хочу ещё раз призвать екатеринбуржцев остаться в новогодние праздники дома», — сказал Высокинский. Читайте также: Мэр Екатеринбурга призвал горожан провести новогодние праздники дома

10:58 09.12.2020 Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вылечился от коронавирусной инфекции Читайте подробнее: Денис Черышев вылечился от COVID-19

11:03 09.12.2020 По мере того как кризис COVID-19 достигает новых рекордов в США, Конгресс не может игнорировать тот факт, что некоторые губернаторы ухудшили ситуацию, отказываясь вводить масочный режим. Об этом сообщил конгрессмен Грэг Стэнтон в официальном обращении, опубликованном в Twitter 8 декабря. Читайте также: В Конгрессе США пригрозили лишить господдержки штаты без масочного режима

11:06 09.12.2020 За истекшие сутки на Украине было выявлено 12 585 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили почти 12,5 тыс. носителей коронавируса

11:08 09.12.2020 Директор ORF Мумбаи Акшай Матхур считает, что в 2020 году из-за пандемии в мире укрепилась роль государств, но размывается доверие к международным институтам.

11:17 09.12.2020 Испытания вакцины собственной разработки от коронавирусной инфекции на людях начали в Иране. Об этом 9 декабря сообщил представитель иранской Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Киянуша Джаханпура, его слова приводит агентство Fars. Подробности в материале: Иран объявил о начале испытаний собственной вакцины от COVID-19

11:24 09.12.2020 Специалисты Сахалина и Канады обменялись опытом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. От островного региона РФ в телемосте принял участие руководитель минздрава области Владимир Кузнецов и главный внештатный инфекционист Оксана Солонина, от Канады — директор Центра симуляционного обучения Mount Sinai Hospital (Канада), доктор медицины, магистр по сердечно-сосудистой физиологии Всеволод Перельман. Читайте также: Сахалин и Канада поделились опытом в борьбе с коронавирусом

11:38 09.12.2020 Если властям Швеции не удастся быстро остановить распространение коронавирусной инфекции, то для многих жителей это обернется потерей работы, ухудшением финансового положения, а некоторые и вовсе расстанутся со своей жизнью. Правительство Швеции пытается минимизировать риски с помощью новых рекомендаций по празднованию Рождества, однако до сих пор неясно, что они на самом деле означают. Об этом в своей авторской статье написала журналистка Dagens Nyheter Ева Стенберг. Об этом: DN: действия властей Швеции по борьбе с пандемией остаются двусмысленными

11:38 09.12.2020 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 155 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает минздрав ДНР на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом: В ДНР за сутки выявили 155 новых носителей коронавируса

11:40 09.12.2020 На прошлой неделе в Стокгольме в тестовом режиме начались регулярное тестирование персонала домов престарелых на наличие коронавирусной инфекции. На данный момент на коронавирус проверены сотрудники 12 домов престарелых, пятерым из которых пришлось отправить домой хотя бы одного инфицированного человека. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. Об этом: У сотрудников пяти домов престарелых в Стокгольме выявили коронавирус

11:48 09.12.2020 В преддверии новогодних праздников Агентство общественного здравоохранения Швеции ужесточает свою риторику. Однако глава Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд считает, что действия шведских властей по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции недостаточны. Об этом сообщила газета Expressen. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже сообщил гражданам печальную новость — за праздничным столом на Рождество смогут собраться только восемь человек. Кроме того, в новых общенациональных рекомендациях Агентства общественного здравоохранения, которые будут действовать с 14 декабря, формулировка «следует» заменена на «должно». Об этом: В Норвегии оценили усилия Швеции по борьбе с пандемией

11:55 09.12.2020 Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен заявила, что вакцинация населения от COVID-19 начнется в первых числах наступающего года. Однако уже сейчас в полиции Швеции предупреждают граждан о риске столкнуться с мошенниками. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. «Сейчас важно то, что вакцинация бесплатна. Поэтому все попытки разговоров о том, что вы как гражданин должны что-то кому-то заплатить, являются мошенничеством», — предупредил командующий силами Полиции Швеции Пер Энгстрём. Читайте также: В Швеции предупредили об угрозе мошенничества при вакцинации от COVID-19

12:06 09.12.2020 За рубежом проявляется большой интерес к российским вакцинам от коронавируса. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Интерес высокий [к российским вакцинам от COVID-19], и я встречаюсь с коллегами, сегодня у меня состоялось несколько встреч с моими партнерами — главными санитарными врачами, государственными санитарными врачами различных стран», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова заявила о высоком интересе к российским вакцинам от коронавируса

12:11 09.12.2020 Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в интервью для Polskie Radio 24 выразил убеждение, что вакцинация от COVID-19 является безопасной для здоровья и жизни человека. Об этом: Вакцина от COVID-19 будет безопасной — минздрав Польши

12:11 09.12.2020 Власти Франции заявили, что опасаются третьей волны эпидемии COVID-19 после праздников.

12:13 09.12.2020 Правительство Швеции внесло на рассмотрение в Риксдаг законопроект о расширении своих полномочий в условиях пандемии коронавируса. Если уровень заражения коронавирусом в стране будет расти, правительство хочет иметь возможность полностью прекратить или ограничить деятельность предприятий, кафе, магазинов, ресторанов. В случае одобрения законопроекта парламентариями у исполнительной власти также появится возможность ограничивать число людей, находящихся в общественных местах. Об этом сообщила газета Expressen. «Это могут быть, например, улицы, площади, парки и магазины. В крайнем случае, если принятых мер по инфекционном контролю недостаточно, то можно будет принять решение об их закрытии, чтобы предотвратить скопление людей», — заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен. Подробности в материале: В Швеции могут ужесточить карантинные ограничения

12:22 09.12.2020 Правительство Украины планирует ввести полный локдаун в стране с 8 по 25 января, сообщили утром 9 декабря сразу несколько центральных СМИ страны со ссылкой на свои источники. Источники сообщают, что с утра 9 декабря по этому вопросу проходит совещание министров в правительстве, на котором согласуют, какие именно ограничения введут в ходе этого локдауна. Во второй половине дня состоится заседание правительства, на котором, как предполагается, будет объявлено окончательное решение по данному вопросу. Об этом: СМИ: Полный локдаун на Украине будет введен с 8 до 25 января

12:35 09.12.2020 В правительстве Индонезии заявили, что в стране побит «рекорд» по числу смертей от коронавируса, сообщает Detik. Об этом: В Индонезии побит суточный «рекорд» по числу смертей от коронавируса

12:45 09.12.2020 В Индонезии за сутки подтвердили 6058 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik. Подробности в материале: Число носителей коронавируса в Индонезии превысило 592 тысячи

13:27 09.12.2020 Коронавирус [Александр Горбаруков © ИА REGNUM]

13:39 09.12.2020 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1851 и превысило 152,4 тыс. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,8 тыс. носителей коронавируса

14:01 09.12.2020 Депутаты парламента Абхазии приняли в перовом чтении проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом 9 декабря сообщает агентство «Апсныпресс». Читайте также: В Абхазии депутаты приняли в первом чтении проект бюджета-2021

14:08 09.12.2020 В столице Монголии возобновится работа более 12 тысяч организаций. Рестораны, кафе, гипермаркеты, продовольственные магазины будут работать с 07:00 до 21:00 часов. Читайте подробнее: Власти решили ослабить ограничения Улан-Баторе

14:11 09.12.2020 Издание The Guardian сообщает, что в 70 бедных странах мира вакцину от COVID-19 сможет получить только один человек из 10.

14:19 09.12.2020 Проверку соответствия украинской конституции решения правительства страны о введении «карантина выходного дня» начал по обращению группы депутатов Верховной Рады конституционный суд (КС) Украины. Об этом в среду сообщила депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» и постпред украинского парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале. Читайте также: На Украине начали проверку законности введения «карантина выходного дня»

14:24 09.12.2020 Падение ВВП Грузии по итогам 2020 года, скорее всего, не превысит порог 5%, как это и предусмотрено в государственном бюджете. Такой прогноз 9 декабря в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» сделал глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. Об этом: Глава Нацбанка Грузии обнародовал прогноз по падению ВВП страны в 2020 г

14:36 09.12.2020 Рост ВВП Грузии в 2021 году может составить не 4,3%, как это запланировано в проекте госбюджета, а 5%. Такой прогноз 9 декабря в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» сделал руководитель Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. Об этом: Глава Нацбанка Грузии обнародовал прогноз роста ВВП страны в 2021 году

14:47 09.12.2020 Из-за продолжающейся пандемии коронавируса Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна была пройти в феврале 2021 года, переносится на неопределенный срок. Об этом 9 декабря сообщают организаторы данного мероприятия на своем сайте. Читайте подробнее: Мюнхенскую конференцию по безопасности перенесли из-за пандемии

14:56 09.12.2020 Фармацевтическая компания AstraZeneka поддержала черногорское соглашение с механизмом COVAX и компанией R-farm, имеющей лицензионное соглашение на производство и распространение британской вакцины против коронавируса в России, а также на экспорт на Ближний Восток, в некоторые части бывших советских республик и на Балканы. Об этом изданию Pobjeda заявила заместитель исполнительного директора AstraZeneca по Европе и Канаде Искра Рейч. Подробности в материале: Первой в Черногорию может прибыть британская вакцина от коронавируса

14:59 09.12.2020 В Германии удалось остановить резкий рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, однако переломить ситуацию пока не получается. Об этом сегодня, 9 декабря, в ходе выступления в бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Читайте подробнее: Ситуация с коронавирусом в Германии далека от желаемой — Меркель

15:12 09.12.2020 Меры профилактики заболевания коронавирусом. Индия. (сс) ज्ञानदा गद्रे-फडके

15:26 09.12.2020 За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 215 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявили свыше 215 тыс. новых носителей коронавируса

15:35 09.12.2020 Людям с аллергической реакцией на лекарственные препараты нужно воздержаться от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом медицинский директор национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис сообщил 9 декабря журналистам. Накануне медики зафиксировали два случая проявления аллергии после вакцинации. Подробности в материале: В Британии предупредили об осложнениях после прививки от COVID-19

15:43 09.12.2020 Для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 Еврокомиссия (ЕК) предоставила Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ЕК. Подробности в материале: ЕК выделила Украине €600 млн для борьбы с последствиями пандемии

16:47 09.12.2020 «Законный протест против ограничений из-за коронавируса все больше уступает место всеобщей ненависти к государству и политике», — заявил министр внутренних дел земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль. Читайте также: Власти Германии заявили об угрозе недовольных ограничениями

16:59 09.12.2020 Торговые центры в Израиле вновь открылись 9 декабря после того, как двухнедельный пилотный запуск, в ходе которого пятнадцати торговым центрам было разрешено функционировать в условиях ограничений, был оценен как успешный. Об этом сообащет Jerusalem Post. Об этом: В Израиле торговые центры открылись под «пурпурным значком»

17:00 09.12.2020 В 2020 году в Вифлееме Рождество встречать будут тихо, без многолюдных толп паломников: город опустел из-за пандемии. При том, что ровно год назад там отмечали Рождество рекордные 3,5 миллиона паломников, сообщает Jerusalem Post 9 декабря. Читайте также: Вифлеем пуст накануне Рождества: карантин изменил его облик полностью