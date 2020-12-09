Москва, 9 декабря, 2020, 08:46 — ИА Регнум. Немецкий частный железнодорожный перевозчик Go Ahead Bavaria и международное подразделение АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) — TMH International — заключили соглашение об обслуживании парка из 78 электропоездов (280 вагонов) производства Siemens и Stadler. Об этом сообщает департамент внешних связей и корпоративных коммуникаций ТМХ.

АО «Трансмашхолдинг» «Трансмашхолдинг» будет обслуживать поезда Siemens и Stadler в Баварии

Обслуживание первых поездов в рамках договора, рассчитанного на 12 лет, начнется в декабре 2021 года. Стоимость работ по контракту — 250 млн евро.

Go Ahead Bavaria обладает правом на осуществление железнодорожных пассажирских перевозок на территории Баварии и Баден-Вюртемберга с декабря 2021 года до декабря 2034 года. Все поезда компании будут обслуживаться специалистами TMH International в депо, которое будет построено с нуля специально для исполнения контракта. Go Ahead уже получил необходимые согласования от властей муниципалитета Лангвайд на строительство депо и передал соответствующую территорию в управление TMH International.

Контракт предусматривает ежедневное текущее обслуживание и мелкий ремонт, плановое и внеплановое техническое обслуживание, а также капитальный ремонт. Все проводимые работы будут выполняться в строгом соответствии с европейскими нормами и требованиями. Будет организовано круглосуточное дежурство двух мобильных ремонтных групп, а также горячая линия. TMH International возьмет на себя закупку запасных частей, управление депо и ведение бортовых журналов.

«Наша философия международной экспансии предполагает максимально тесное сотрудничество с заказчиком на его территории — приятно, что именно такой подход, вместе с гибкостью и опытом нашей международной команды, оказался решающим фактором в выигрыше этого контракта», — Кирилл Липа, генеральный директор ТМХ.

ТМХ — один из крупнейших российских и мировых производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта, осуществляющий полный спектр продуктов и услуг в данной сфере — от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. Штаб-квартира компании располагается в Москве, а международные подразделения — в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 16 производственных и сборочных площадок, а география работы охватывает более 30 государств.