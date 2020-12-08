Москва, 8 декабря, 2020, 20:32 — ИА Регнум. Москва экспортирует в Китай 15,8% от общего объёма зарубежных поставок, сообщил 8 декабря вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Экспорт

«По итогам 9 месяцев 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Китай составил 1,5 млрд долларов, что на 40,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил заммэра в ходе форума «Москва — Пекин 25: Новое время — новые возможности».

Ефимов отметил, что китайские партнёры активно вкладываются в московскую экономику. Так, по данным на 1 июля 2020 года, объём накопленных прямых иностранных инвестиций со стороны китайских компаний в экономику города превысил 1 млрд долларов.

В качестве недавнего примера он рассказал о получении статуса резидента в ОЭЗ «Технополис «Москва» российского представительства крупного производителя сим-карт из Китая.