Вашингтон, 8 декабря, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Много вопросов остаётся у США к Турции по Нагорному Карабаху, сообщил 8 декабря журналистам и.о. помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Серые волки

Рикер «Мы чрезвычайно обеспокоены и выразили эту обеспокоенность по поводу роли Турции, обсуждения переброски иностранных боевиков, доставки оружия».

Американский представитель добавил, что эти проблемные моменты Вашингтон продолжает обсуждать и с Москвой, и с Анкарой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ни Турция, ни Азербайджан не признают, что турецкая сторона поставляла боевиков в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях.