Киев, 8 декабря, 2020, 19:24 — ИА Регнум. Украина планирует полностью отказаться от использования угля к 2070 году, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе немецко-украинского энергетического форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Заявление Шмыгаля приводит 8 декабря пресс-служба украинского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер отметил, что Украина вскоре присоединится к т.н. «Безугольному альянсу» и планирует постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт.

«К 2070 году планируется отказаться от использования ископаемого вида топлива», — добавил он.

Шмыгаль заявил, что самостоятельно, без международной технической и финансовой поддержки, Украине будет сложно достичь данной цели, но не уточнил, о каких суммах идет речь.

ИА REGNUM напоминает, что Украина и так вполне успешно справляется с избавлением от угольной зависимости. В частности, в 2019 году на Украине добыто 31,21 млн тонн угля, а еще в 2013 году добыча угля в стране составляла 83,5 млн тонн. Правда, есть нюанс — вместе с уровнем добычи угля в стране катастрофически падает уровень промышленного производства.

Накануне стало известно, что правительство Украины разрабатывает проекты по трансформации шахт страны в индустриальные парки, исследовательские центры, логистические комплексы и «туристические магниты». В частности, одну из шахт во Львовской области Украины планируют превратить в первый в стране индустриальный музей такого профиля.