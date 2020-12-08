Чебоксары, 8 декабря, 2020, 19:08 — ИА Регнум. В Чувашии хотят вернуть деятельность букмекерских контор и тотализаторов. Соответствующий законопроект разработал комитет Госсовета Чувашии по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии, в составе которого 18 депутатов, глава комитета — Сергей Павлов («Единая Россия»), заместители — Сергей Семенов («Справедливая Россия») и Владимир Тимофеев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменения в статью 1 Закона Чувашской Республики «О запрещении деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Чувашской Республики» отмечается, что до июля 2019 года, когда деятельность букмекерских контор и тотализаторов была запрещена, в Чувашии действовало 63 таких организации. Сумма налогов от их деятельности в республиканский бюджет составляла в 2017 году целых 4 млн рублей, в 2018-м — аж 7,7 млн рублей, за шесть месяцев 2019 года — 3,1 млн рублей.

Из депутатской записки известно также, что Чувашия только в числе девяти регионов России, где действует запрет на работу данных структур, а сам парламент буквально завален «неоднократными обращениями как граждан, так и организаций» (просим списки, в том числе поимённые) снять запрет. Особо отмечается, что при действующем положении могут развиваться нелегальные финансовые потоки, которые стороной обходят бюджет республики.

Помятуя о жутком времени семейных и личных трагедий игроманов, в Чувашии уже развернулось обсуждение, главный вопрос которого можно свести к одному: сколько денег надо проиграть людям, чтобы бюджет получил 7 млн рублей, и зачем нужен закон ценой одной квартиры?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 1 декабря 2020 года республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 61 944,4 млн рублей, с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 22,1%, в том числе по собственным доходам — в объеме 28 015,5 млн рублей, с ростом на 1,5%. Налоговые доходы поступили объеме 26 962,7 млн рублей, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2019 года. Положительная динамика поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц (рост на 3,2%), по акцизам по подакцизным товарам (на 2,5%).

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