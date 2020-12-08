Киев, 8 декабря, 2020, 18:59 — ИА Регнум. После последних заявлений российского президента Владимира Путина можно говорить об отсутствии необходимости в альтернативных процессах урегулирования в Донбассе.

Kremlin.ru Встреча в «нормандском формате». 2019

Об этом в комментарии УНН вечером 8 декабря заявил спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

Арестович, в частности, отметил — президент России Владимир Путин известен тем, что часто в последний момент «спасает» ситуацию.

«Этот сигнал он дал во время разговора с Меркель, согласно заявлению ТАСС — это и есть основание для того, что мы можем говорить, что год с момента парижских договоренностей мы встречаем с сдержанным оптимизмом… А дальше посмотрим, что будет на практике. Посмотрим, будут ли политические советники советоваться между собой», — заявил спикер Киева.

Речь идет о том, что во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин подтвердил «намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе по линии политических советников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины».

По оценке Арестовича, договоренности, достигнутые год назад в Париже лидерами «нормандской четверки», в настоящий момент выполнены наполовину. Он также подчеркнул, что факт собственно «реабилитации» нормандского формата после прихода на Украине новой власти является одним из достижений.

ИА REGNUM напоминает, что Украина настаивает на проведении до конца текущего года нового саммита в «нормандском формате». Соответствующая позиция была оглашена 3 декабря. Киев настаивает, что проведение саммита является «единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить взятые на себя договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне».