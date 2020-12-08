Кострома, 8 декабря, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Костромские депутаты выступили против новых ветеринарных правил содержания медоносных пчёл, составленных Министерством сельского хозяйства России. Об этом со ссылкой на информацию Законодательного собрания региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Пчела

Минсельхоз предлагает запретить размещать пасеки на расстоянии ближе 3 километров от болот, 300 метров от помещений, в которых содержатся животные других видов, не ближе 3 километров друг от друга. Также в правилах прописаны нормы расстановки ульев. Они должны находиться друг от друга в трех метрах, а расстояние между рядами должно быть не менее 10 метров.

Костромские парламентарии считают, что предлагаемые изменения угрожают отрасли пчеловодства.

«Расстояние — это самое наболевшее. Мы что, между ульями социальную дистанцию должны обеспечивать? Средний участок у нас в личном подсобном хозяйстве — это 10 соток. И хотя способы выставки ульев различны, мы все равно не сможем выполнить эти требования. Еще один абсурд — в правилах написано, что перед рядками ульев должны быть оборудованы прилетные площадки, засыпанные песком. Я согласен, если у меня стационарный улей. Но если у нас пасеки кочевые, мы перемещаемся. То есть я должен вести пасеку, инвентарь и еще несколько Камазов с песком», — сказал депутат Костромской областной думы Николай Цвиль.

В администрации Костромской области также не согласны с Минсельхозом.

«Предлагаемый вариант правил ставит под вопрос существование и развитие как крупных пчеловодческих, так и небольших хозяйств», — считает директор областного департамента АПК Андрей Плотников.

«Мы тоже озабочены этой ситуацией, потому что на самом деле требования к пасекам очень ужесточаются этими правилами. В ходе общественного обсуждения нашим управлением размещены замечания и предложения по данному проекту правил», — отметил начальник Управления ветеринарии Костромской области Роман Гусев.

Парламентарии обсудили вопрос на комитете по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии и решили обратиться в Госдуму, Совет Федераций с просьбой «обратить внимание на возможные риски» в связи с принятием документа. Письмо в Минсельхоз с просьбой «доработать документ» будет отправлено депутатами в ближайшее время.

Отметим, большинство мёда в Костромской области производится в частных хозяйствах. Всего в регионе имеется 1094 пасеки. В настоящее время новые ветеринарные правила проходят процесс общественного обсуждения и должны вступить в силу 1 марта 2021 года.