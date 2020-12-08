Москва, 8 декабря, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников умер в возрасте 78 лет, сообщает 8 декабря газета «Известия» со ссылкой на источники.

Kremlin.ru Маршал Евгений Шапошников на встрече с президентом России Владимиром Путиным

«Умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников», — сообщает издание.

Евгений Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области РСФСР.

В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С. И. Грицевца. Служил в ВВС лётчиком-истребителем, командиром звена, работал на различных командных должностях.

Позднее окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина.

С 1971 по 1975 год служил заместителем командира авиационного полка, затем его командиром. В 1975 году занял должность заместителя командира авиационной истребительной дивизий в Прикарпатском военном округе, затем стал ее командиром.

В 1979 году стал заместителем командующего военно-воздушными силами Прикарпатского военного округа. В 1984 году переведен на должность заместителя командующего ВВС Одесского военного округа, а с 1985 года стал командующим.

В 1987 году Шапошников назначен на пост командующего ВВС Группы советских войск в Германии. Годом позднее принял командование 16-й воздушной армией в составе Группы советских войск в Германии. В том же году стал заместителем Главнокомандующего ВВС.

13 июля 1990 года Евгений Шапошников стал Главнокомандующим ВВС и заместителем министра обороны СССР.

После неудачи ГКЧП в августе 1991 года и отстранения Маршала Язова от должности министра обороны СССР назначен главой военного ведомства.

Звание маршала авиации присвоено Евгению Шапошникову 26 августа 1991 года. С 1 октября по 25 декабря 1991 года состоял в Совете обороны при Президенте СССР.