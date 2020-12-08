Катманду, 8 декабря, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Высшая точка планеты Земля гора Эверест в действительности выше, чем указано в официальных справочниках, заявил 8 декабря глава МИД Непала Прадип Кумар Гьявали.

Николай Рерих. Гималаи. Эверест

Об этом сообщает издание The Himalayan Times.

По словам Прадипа Кумара Гьявали, Эверест на 86 см выше, чем считалось ранее. С учетом этой версии, новая высота горы составляет 8848,86 м.

Напомним, в последний раз высота горы Эверест была измерена в 1954 году.

Новые измерения решено было провести после землетрясения 2015 года, из-за которого высота Эвереста могла измениться.

Измерение проводили специалисты из Непала и Китая по согласованию на уровне глав государств, так как гора Эверест расположена на китайско-непальской границе.