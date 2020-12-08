Москва, 8 декабря, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Военно-морской флот России следующие 25 лет сможет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане, продлевая этот срок, сообщается в тексте соглашения между РФ и Суданом, опубликованном 8 декабря на официальном сайте правовой информации.

Минобороны России Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

Соглашение будет действовать 25 лет с автоматическим 10-летним продлением.

«Настоящее соглашение действует в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своём намерение прекратить его действие», — указано в тексте договора.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках соглашения между Россией и Суданом в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России смогут заходить до четырех боевых кораблей одновременно, включая корабли с атомной энергоустановкой.