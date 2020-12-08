Москва, 8 декабря, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о полномочиях полиции вскрывать автомобили, квартиры, дома, оцеплять территории, а также использовать оружие при угрозе нападения, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря. Инициатива вызвала общественный резонанс.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

«Мы устраняем недостатки закона «О полиции», принятого в 2012 году», — отметил депутат Госдумы Эрнест Валеев («Единая Россия») в ходе дискуссии.

Все предложения вынашивались годами, заверил также замглавы МВД Игорь Зубов.

«Это вопрос регламентации повседневной деятельности», — добавил он.

Полицейские получают право вскрывать автомобили. Однако сделать это сотрудник полиции может при определенных условиях: если в машине заблокировалось лицо, подозреваемое в совершении преступления. Также вскрывать ТС полиция сможет для спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность.

Кроме того, полиция получает право проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего. Для пропуска на территорию оцепления полиция получает право осуществлять личный досмотр, а в случае отказа не пускать граждан на территорию.

Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

Комитет Госдумы по безопасности намерен доработать законопроект, отмечается необходимость корректировки его отдельных положений «с целью недопущения возможности нарушения конституционных прав и законных интересов законопослушных граждан».

Например, в качестве основания для применения оружия указано «совершение иных действий, дающих основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Предлагаемый неопределенный и оценочный характер действий лиц в качестве угрозы нападения на сотрудника полиции может способствовать созданию условий для превышения полномочий и требует дополнительного обсуждения, отмечает профильный комитет Госдумы.

Вместе с тем ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о намерении разработать ко второму чтению поправки о видеорегистраторах или диктофонах для сотрудников полиции. По его мнению, у каждого сотрудника полиции на службе должны быть инструменты аудио-, видеофиксации, и в конце смены записанные файлы должны сдаваться в дежурную часть. Тогда все нарушения, как со стороны граждан, так и со стороны представителей правоохранительных органов будут зафиксированы.

Такие законы просто так не появляются, отметил Денис Парфёнов (КПРФ) в ходе дискуссии. Он обратил внимание, что закон принимается на фоне роста социальной напряженности.

«Нужно ужесточать контроль за деятельностью полиции, а не давать им карты в руки для произвола», — сказал парламентарий.