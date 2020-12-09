Киев, 9 декабря, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Попытка Украины сыграть в наперстки против Китая, обжулив китайские военно-промышленные компании, может обернуться для Киева большими неприятностями. Насколько серьезно расценил Китай убытки, понесенные им в ходе украинской аферы вокруг компании «Мотор Сич», рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Китайский капитал, через скупку акций и кредитование на льготных условиях, развернул в 2016 году перед запорожской компанией «Мотор Сич» сказочные перспективы. Инициативность китайских инвесторов вполне понятна, если учесть, что производство авиадвигателей досталось Украине еще с богатыми советскими наработками, а для Китая авиадвигатели — это узкое место, которое надо по мере сил прикрывать. А тут, казалось бы, такая хорошая украинская возможность. Но спецслужбы Украины встревожились, что Китай так проинвестирует «Мотор Сич», что и совсем ее в Китай увезет.

Конечно, эта мысль была подброшена СБУ американскими «доброжелателями» Китая, не желавшими усиления и без того вызывающего у них головную боль китайского авиапрома. Но крайними в этой ситуации могут остаться все-таки украинцы, ведь компенсировать потери по контракту США не собираются, а Китай уже подготовил весьма авторитетный судебный процесс, в ходе которого намерен истребовать с украинского ответчика 3,5 миллиарда долларов.

Читайте статью Андрея Ганжи «К результатам украинского «моторного прогиба».