Москва, 9 декабря, 2020, 07:39 — ИА Регнум. Россия, Китай и девять постсоветских республик стали соавторами резолюции для Генеральной Ассамблеи ООН «Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны». О том, почему теперь борьба против фальсификаций истории становится одним из важнейших способов сопротивления скрытому пока что реваншу профашистских сил, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Раскрытие исторической правды о приходе фашизма к власти в Германии и его поддержке со стороны Великобритании и США, так же как и история деяний коллаборационистской Европы, может перевернуть принятую сейчас Европой и Америкой картину «героического сопротивления фашизму». но все больше исторических фактов оказывается невозможным удержать в тени фальсифицированной версии истории, и правда прорывается, несмотря на все препятствия. США и Великобритания не только способствовали приходу к власти в Германии фашизма, они еще и способствовали спасению фашистских технических и «гуманитарных» технологий после того, как европейский фашистский монстр был разгромлен СССР.

Понятно также, почему Китай активно поддержал восстановление исторической правды и борьбу против фальсификаций, ведь о роли Китая во Второй мировой войне и о том, как сопротивление китайских патриотов японским захватчикам не дало Японии развернуться во всю мощь против США, также принято «забывать».

Читайте статью Владимира Павленко «Россия и Китай совместно отстаивают нашу общую историческую память».