Москва, 9 декабря, 2020, 05:28 — ИА Регнум. Наличные рубли в российском обороте сначала выросли в количестве, а потом немножко исчезли. Где спряталась наличность, пыталась разобраться обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Специалисты по учету денег грешат на население, мол, напуганное коронакризисом, население деньги в банкоматах сняло и держит в запасе. Аналитики Сбербанка связывают с этим явлением рост теневого сектора. Ограничения в торговле, которые должны были прекратить излишнее общение продавца и покупателя, вместо прекращения торговли перевели ее в режим оплаты наличными. Те же аналитики утверждают, что за период апрель — июнь 2020 года до 8% выручки компаний оказалось не раскрыто.

Тем не менее сокращение наличных в обороте объективно есть, и эксперты уже начали ломать копья над вопросом: это сокращение будет носить временный характер и сменится новым наплывом или же нет. В последнем случае придется переходить к операции по «выманиванию» этих средств, зависших у населения. Есть только три основных способа это сделать. Каковы же они?

Читайте статью Галины Смирновой «Наличность сократилась в ноябре, но пребывает в тренде».