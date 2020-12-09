Москва, 9 декабря, 2020, 04:02 — ИА Регнум. Если бы успехи в любом деле равнялись количеству вложенных денег, то российский футбол давно бы уже занял значительно более высокое место в мировом рейтинге, чем то, которое он имеет сейчас. Откуда растет такое несоответствие вложений и отдачи и что с этим делать, рассуждает редактор ИА REGNUMЕвгений Цоц.

JLovesCoffee Футбольный мяч

Футбол, даже преимущественно перед другими видами спорта, всегда был этаким «заменителем войны», зрелищем, напрямую связанным с престижем страны в глазах ее граждан. Поэтому и средства, щедро отпускаемые на развитие этого вида спорта, казались вполне оправданными и сулящими хорошую отдачу в виде хорошего настроения народных масс. С этой точки зрения стоит признать, что футбол в России работает почти впустую, только зля болельщиков.

Выходов из российского футбольного бедствия предлагается два: или закупить иностранных игроков «под завязку», чтобы российские игроки со своим «оригинальным стилем» просто не смогли больше пролезть на поле, или сделать футбольную Россию не покупателем, а поставщиком игроков на мировой футбольный рынок. Второй подход может стать более перспективным, и вот почему.

Читайте статью Евгения Цоца «Российский футбол должен перестать быть дойной коровой».