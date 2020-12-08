Калуга, 8 декабря, 2020, 17:12 — ИА Регнум. В Калуге с 12 декабря 2020 года по 9 января 2021 года на ярмарке «Рождество на Старом Торге» будет работать новогоднее почтовое отделение. Об этом 8 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM Официальный представитель калужской «Почты России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. 12 декабря в почтовое обращение страны выходят два вида почтовых карточек «Калуга — новогодняя столица России».

В выездном отделении жители и гости Калуги смогут отправить письмо в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Также любой желающий сможет отправить поздравления по почте своим близким и родным. Посетителям будет представлен расширенный ассортимент почтовых открыток и конвертов новогодней тематики, видовых открыток, а также новая новогодняя художественная марка. Почтовые работники проконсультируют, как правильно написать адрес и индекс на отправлении.

12 декабря в почтовое обращение страны выходят два вида почтовых карточек «Калуга — новогодняя столица России» и тематический штемпель специального гашения. Новогоднее почтовое отделение Калуги будет открыто в течение всего времени работы Рождественской ярмарки.