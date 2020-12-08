Москва, 9 декабря, 2020, 02:51 — ИА Регнум. Современный капитализм, как это ни смешно, через 30 лет после краха социалистического содружества опять подает явные сигналы системного кризиса. Сколько это можно терпеть и не пора ли уже с этим капитализмом завязывать, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Nicod Первомайская демонстрация. Лион. 2009

Технократам может нравиться или не нравиться социализм, но когда припрет по-настоящему, вопрос об эстетических предпочтениях уже не будет стоять, а стоять будет поиск выхода из настоящей разверзшейся во всю ширь катастрофы. Проще не допустить масштабного бедствия, чем потом его «с честью преодолевать». Но для этого надо обратить внимание на тот факт, что нынешний капитализм разваливается не под ударами классовой борьбы, его разрывают на части противоречия между самими капиталистами разного калибра и национальной (государственной) принадлежности.

Китайский путь выглядит оптимальным для тех, кто хочет получить все выгоды, которые может предоставить многоукладность экономики, но как при этом отвязаться от «темного капиталистического настоящего», которое будет сопротивляться такому, да и любому другому изменению к лучшему.

Читайте статью Александра Халдея «Вернётся ли Россия через 30 лет к социализму?».