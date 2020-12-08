Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге заключили под стражу гражданина Узбекистана Жаффара Ирназарова, которого обвиняют в умышленном причинении 11-летнему ребенку средней тяжести вреда здоровью. Во время конфликта на детской площадке иностранец толкнул мальчика, причинив ему перелом руки, потребовавший медицинской операции. Об аресте подозреваемого 8 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2 «

По версии следствия, инцидент произошел 5 декабря около 15:00 часов на детской площадке у дома 70/2 по проспекту Просвещения в Калининском районе Петербурга. Между 10-летним сыном Ирназарова и 11-летним местным мальчишкой произошел конфликт.

В результате мужчина решил вмешаться, схватил оппонента своего сына одной рукой за капюшон кофты, а второй рукой за брюки, приподнял мальчика до уровня своей груди. После чего кинул ребенка на покрытие детской площадки. В результате чего подросток получил закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением.

В отношении 36-летнего уроженца Узбекистана возбудили уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Дело расследует Следственный комитет РФ.

7 декабря Ирназарова задержали, после чего следствие вышло с ходатайством о его аресте в суд. В обоснование своего прошения следствие указало, что Ирназаров является гражданином иностранного государства и не имеет постоянного места жительства на территории России, хотя он пытался убедить правоохранительные органы в обратном. Не доказана законность его пребывания в РФ. К тому же мигрант оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов своей страны.

«Вину он не признал, сообщив, что никакой физической силы в отношении несовершеннолетнего не применял. Также установлено, что Ирназаров является пенсионером (по выслуге лет) МВД Республики Узбекистан, то есть осведомлен о тактике проведения следственных и иных процессуальных действий, то есть имеет фактические познания в области юриспруденции», — уточнили в ОПС.

Жаффар Ирназаров и его защитник с ходатайством следователя не согласились, просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Но суд отправил подозреваемого под стражу. В СИЗО мужчина пробудет до 6 февраля 2021 года.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.