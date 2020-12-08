Калуга, 8 декабря, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги поздравили с днем тезоименитства митрополита Калужского и Боровского Климента.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужские парламентарии поздравили митрополита Калужского и Боровского

«Вот уже больше 30 лет митрополит Калужский и Боровский Климент несет послушание на калужской земле, — говорится в тексте поздравления, распространенном пресс-службой Городской думы Калуги. — Владыка пользуется беспрекословным авторитетом среди калужан, особое внимание всегда уделял детям, их нравственному воспитанию. Ненавязчиво и просто он доносит до маленьких христиан простые православные заповеди».

Поздравляя митрополита, глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель городского головы Александр Серяков пожелали ему здоровья и отметили большое значение его работы для калужан.

«Вы — настоящий подвижник, занимаетесь на калужской земле духовным просвещением, ведете очень большую работу среди молодежи, она подготавливает благодатную почву в сердцах и умах подрастающего поколения. И сейчас, когда у нас очень непростая ситуация, ваше духовное слово особенно важно», — сказал Юрий Моисеев.

В своем ответном слове митрополит отметил: «Все, что совершается в нашей жизни, совершает не один человек, а все мы вместе: Церковь, миряне, областное и городское руководство. И чем больше мы будем объединяться в наших добрых ежедневных начинаниях, тем большим будет успех в нашей жизни».