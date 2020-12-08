Москва, 8 декабря, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций и физических лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

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«Предлагаются адекватные меры, соразмерные применяемыми в других странах», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он не скрывает, что вторым шагом будет введение наказания за игнорирование новых требований.

Требования, применяемые в отношении НКО-иноагентов, распространяются на деятельность физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, которые участвуют в политической жизни России с использованием зарубежного финансирования.

Согласно поправкам, физлицо, включенное в список физических лиц, выполняющих функции иноагента, обязано указывать о наличии этого статуса в том числе при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации.

Материалы, производимые или распространяемые физическим лицом — иноагентом, или информация о нем, распространяемая через средства массовой информации (СМИ), должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) произведены и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо касаются деятельности такого физического лица.

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Законопроектом закрепляется механизм учета физических лиц, которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности на территории Российской Федерации или «осуществляют целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Перечень этих сведений будет определяться федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Согласно изменениям, такие лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.

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Физлица-иноагенты должны будут не реже одного раза в полгода отчитываться о поступающих средствах из-за рубежа.