Салехард, 8 декабря, 2020, 16:32 — ИА Регнум. На Ямал поступили 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Их распределят по муниципалитетам ЯНАО, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Вакцина от коронавируса

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В первую очередь вакцину получат работники медицины, образования и социальной сферы. Эффективность вакцины «Гам-КОВИД-Вак», по данным исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второго компонента через 21 день, отмечают ямальские специалисты.

Массовая иммунизация ямальцев начнётся после отработки технологических регламентов. Привиться от COVID-19 можно на добровольной основе и бесплатно.