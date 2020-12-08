Тюмень, 8 декабря, 2020, 16:18 — ИА Регнум. В Тюмени ищут ещё сто добровольцев для испытания вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

Пресс-служба Тюменского государственного медуниверситета

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Добровольцев ищут среди студентов медуниверситета и медиков. Ранее часть желающих испытать на себе новую вакцину была отсеяна по причине обнаружения у них антител к коронавирусу.

Всего в рамках исследований планируется привить вакциной «ЭпиВакКорона» 500 человек. Включение новых добровольцев необходимо произвести до 16 декабря 2020 года.