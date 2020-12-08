Москва, 8 декабря, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Объём падения производства винодельческой продукции в России снизился на 16,9% за десять месяцев, сообщили 8 декабря в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Марина Каширская ИА REGNUM Виноградник в Крыму

Уточняется, что объём производства винодельческой продукции в стране с начала года достиг 64,06 млн дал. От объёма производства за аналогичный период прошлого года показатель нынешнего года составил 83,1%.

Что касается ноября, то за этот месяц в России было произведено 6,96 млн дал винодельческой продукции, что от прошлогоднего показателя составляет 76,6%.

Производство шампанских и игристых вин составило с начала года 11,77 млн дал. Этот показатель вырос на 1,9% по сравнению с прошлогодним. За ноябрь этой продукции произведено 1,62 млн дал, по сравнению с прошлым годом он снизился на 14%.

Производство тихих вин составило с начала года 28,75 млн дал. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение на 2,4%. За ноябрь было произведено 2,49 млн дал, снижение по сравнению с прошлым годом — 10,1%.

Производство фруктовых (плодовых) вин составило с начала года 13,34 млн дал, по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 29%. В ноябре было произведено 1,26 млн дал этой продукции. Рост по сравнению с прошлым годом составил 21,1%.

Производство винных напитков, изготовляемых без добавления этанола, составило с начала года 9,71 млн дал (снижение на 61,6%). В ноябре показатель составил 1,54 млн дал (снижение на 53,8%).

Производство винных напитков, изготовляемых с добавлением этанола, составило с начала года 0,344 млн дал (снижение на 3,6%), за ноябрь произведено 37,3 тыс. дал, причём рост составил 20,5%.

Производство водки составило с начала года 71,6 млн дал (снижение на 4,6%). Ноябрьский показатель — 7,88 млн дал (снижение на 13,5%). Производство коньяка составило с начала года 7,4 млн дал (снижение на 9,3%), за ноябрь произведено 0,85 млн дал (снижение на 17,7%).