Минск, 8 декабря, 2020, 16:08 — ИА Регнум. За надпись на тротуарной плитке «Не забудем» суд Фрунзенского района города Минска вынес жёсткий приговор двум жителям белорусской столицы. Судья Юлия Близнюк удовлетворила запрос прокурора и приговорила Максима Павлющика к двум годам колонии общего режима.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

По мнению гособвинителя и судьи, вина 26-летнего осужденного выразилась в хулиганстве, совершённом повторно в составе группы лиц (ч. 2 ст. 339 УК Белоруссии). Для «группы» по белорусскому Уголовному Кодексу достаточно двух человек. Второй осужденной стала 25-летняя Мария Бобович, которая по приговору отбудет полтора года «домашней химии».

Бобович и Павлющик познакомились во время нанесения надписи на тротуар около станции метро «Пушкинская», где в ночь на 10 августа белорусские силовики убили безоружного манифестанта Александра Тарайковского. Ни один из убийц к уголовной ответственности привлечён не был, а площадка у входа в метро стала местом собрания оппозиционно настроенных жителей столицы Белоруссии.

В ходе судебного следствия выяснилось, что Бобович начала наносить кистью надпись «Не забудем», а Павлющик попросил кисточку и закончил фразу. Содержание надписи белорусские «эксперты» не признали «циничным». Однако коммунальщики насчитали солидный ущерб — почти 2,5 тыс. евро, который затем сократили до 211 белорусских рублей (около 70 евро). Минимизация суммы почти в 35 раз позволила снять с Бобович и Павлющика обвинение по ч. 2 ст. 218 УК РБ («Умышленные уничтожение либо повреждение имущества»).

В суде Павлющик раскаялся в содеянном и извинился, пообещал стать на путь исправления. Тем не менее приговор был вынесен в виде значительного лишения свободы — как за действия, повлёкшие гораздо более тяжкие последствия для жизни и здоровья граждан или повлёкшие огромный ущерб.

На свободе у осужденного осталась беременная подруга, на которой Павлющик пообещал жениться. Адвокаты осужденных заявили о несоразмерности наказания содеянному.

Накануне, 7 декабря, судья Советского района Минска Сергей Шатило огласил приговор гражданке Швейцарии Наталье Херше, которая 19 сентября во время подавления оппозиционного «женского марша» сорвала с ОМОНовца балаклаву и при этом поцарапала ему лицо. Херше признана виновной в уголовном преступлении по ч. 2. ст. 363 УК Белоруссии («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел»), ей назначено лишение свободы сроком 2,6 года колонии общего режима.

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