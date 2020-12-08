Москва, 8 декабря, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Поправки, которыми предлагается сделать минимальные выплаты по больничным не ниже МРОТ постоянным, внесли в Госдуму парламентарии «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Больничный

Сейчас эта норма действует до 31 декабря 2020 года.

При ее продлении поддержку в случае болезни, карантина или ухода за больным ребенком получат работники с небольшим заработком и страховым стажем, так как размер минимальной выплаты будет увеличен до МРОТ автоматически.

Одновременно инициатива предусматривает прямую выплату пособий работникам из Фонда социального страхования (ФСС) с 1 января 2021 года уже по всей стране, что должно гарантировать получение средств без задержек независимо от финансового положения работодателей.

Изменения внесены в рамках обсуждения ко второму чтению законопроекта о работе Фонда социального страхования, связанного с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации.