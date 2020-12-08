Москва, 8 декабря, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в Госдуму поправки, касающиеся размера минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдумы Андрей Исаев.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Поправки предложены парламентариями во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым ко второму чтению законопроекта о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. Согласно изменениям, МРОТ не сможет снижаться даже при снижении медианной зарплаты.

При этом и МРОТ, и прожиточный минимум парламентарии считают нужным устанавливать с учетом мнения профсоюзов и работодателей. Кроме того, поправками субъекты РФ предлагается наделить правом самостоятельно устанавливать величину прожиточного минимума для природно-климатических групп территорий.

Госдума в ноябре в первом чтении приняла законопроект, согласно которому с 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.