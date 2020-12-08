Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Запрет выхода на лёд водоёмов в Петербурге, действующий до 15 января 2021 года, введён в интересах безопасности петербуржцев для снижения риска несчастных случаев. Об этом 8 декабря заявил губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост Ломоносова (архивное фото)

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября 2020 года вступил в силу запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов Санкт-Петербурга. Он будет действовать по 15 января 2021 года и с 15 марта по 15 апреля 2021 года.

В момент введения запрет был «теоретическим», поскольку льда на Неве и других водоёмах города не было. Однако сейчас в городе установилась погода с отрицательными температурами, и на Финском заливе, реке Неве, других водных объектах города на конец декабря прогнозируется интенсивное ледообразование.

«Для повышения безопасности было заблаговременно подписано постановление о запрете выхода на лед. Это поможет предостеречь петербуржцев от необдуманного риска. Особого внимания требуют дети», — пояснил губернатор Александр Беглов.

Как отметили в Смольном, если до 15 января 2021 года на водоемах не установится крепкое ледовое покрытие, запрет выхода на лёд будет продлен.

За его нарушение предусматривается предупреждение или административный штраф в сумме от 1000 до 5000 рублей. Выезд на лед на транспортных средствах влечёт штраф от 1500 до 5000 рублей. Для юридических лиц штрафы достигают 20 000 рублей.