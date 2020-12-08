Костромской изобретатель маски от коронавируса заразился коронавирусом
Кострома, 8 декабря, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Костромской политик Владимир Михайлов заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в социальных сетях. В настоящее время депутат областной думы находится на самоизоляции.
Незадолго до этого он объявил об изобретении устройства для ускорения выздоровления от COVID-19.
5 дней назад Михайлов заявил о разработке защитной маски с вентиляторами, которая должна помочь человеку быстрее излечиться от коронавируса. Устройство способствует тому, чтобы больной «перестал забивать лёгкие частицами коронавируса, содержащимися в выдыхаемом им воздухе».
При этом, главный специалист Костромской области по инфекционным болезням Алексей Стукалин подверг сомнению эффективность устройства, сказав что маска бесполезна для лечения COVID-19. Как сообщил Михайлов своим подписчикам, в настоящее время он использует изобретение на практике.
В Костромской области Владимир Михайлов известен как бизнесмен, политик и изобретатель. С 2005 года Михайлов — депутат облдумы. В 2018 году выдвигал свою кандидатуру на выборах Президента России, годом позже выпустил книгу «Как я не стал Президентом». Кроме этого, Михайлов возглавляет костромскую фирму «Фэст», специализирующуюся на выпуске медицинских изделий первой необходимости.