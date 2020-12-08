Кострома, 8 декабря, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Костромской политик Владимир Михайлов заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в социальных сетях. В настоящее время депутат областной думы находится на самоизоляции.

Скриншот видеозаписи страницы Владимира Михайлова в Facebook Владимир Михайлов

Незадолго до этого он объявил об изобретении устройства для ускорения выздоровления от COVID-19.

«Уважаемые друзья. У меня выявлен коронавирус. Утром в воскресенье почувствовал себя плохо, такое ощущение, как будто меня всю ночь били, болело все тело, особенно колени, икры и голени ног. К обеду поднялась температура 37,5 °С, а к вечеру разболелась голова и поднялась температура до 38 °C. Сразу же в воскресенье вечером вызвал специалистов, чтобы взяли анализ. Всю ночь крутило, ломало. В понедельник утром сдал тест методом ПЦР, вечером получил результат», — сообщил политик на личной странице в Facebook.

5 дней назад Михайлов заявил о разработке защитной маски с вентиляторами, которая должна помочь человеку быстрее излечиться от коронавируса. Устройство способствует тому, чтобы больной «перестал забивать лёгкие частицами коронавируса, содержащимися в выдыхаемом им воздухе».

При этом, главный специалист Костромской области по инфекционным болезням Алексей Стукалин подверг сомнению эффективность устройства, сказав что маска бесполезна для лечения COVID-19. Как сообщил Михайлов своим подписчикам, в настоящее время он использует изобретение на практике.