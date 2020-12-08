Ярославль, 8 декабря, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Замена уличного освещения в Ярославле откладывается на неопределенный срок. Федеральная антимонопольная служба отменила итоги конкурса на заключение энергосервисного контракта, объявленного мэрией города. Об этом на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы рассказал директор филиала «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Игорь Шарошихин.

Вечерний Ярославль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ярэнерго» победило в конкурсе на замену более 27 тысяч светильников на энергоэффективные. Компания предложило цену экономии суммой 1 млрд 112 млн рублей.

Однако конкуренты не согласились с результатами конкурса и обратились в Федеральную антимонопольную службу. В связи с большой суммой контракта, дело рассматривала ФАС России, а не ярославское управление ведомства.

«По городу Ярославлю мы участвовали в торгах по энергосервисному контракту, мы победили, пройдя вместе с мэрией 7 обращений разных организаций в ФАС России. Но в конечном счёте ФАС России снёс наши торги, мы считаем, необоснованно. Сейчас проходит арбитражный суд в Москве. Надеюсь, что там справедливость будет восстановлена. Если нет, мы также будем участвовать в торгах и побеждать в следующем году по городу Ярославлю, понимая, что лучше нас, лучше «Ярэнерго», никто не сможет организовать данную работу», — рассказал Игорь Шарошихин.

Если решение ФАС устоит в суде, мэрии придётся вновь проводить торги. Эта процедура опять может затянуться.