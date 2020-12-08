ФАС России остановила замену уличного освещения в Ярославле
Ярославль, 8 декабря, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Замена уличного освещения в Ярославле откладывается на неопределенный срок. Федеральная антимонопольная служба отменила итоги конкурса на заключение энергосервисного контракта, объявленного мэрией города. Об этом на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы рассказал директор филиала «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Игорь Шарошихин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ярэнерго» победило в конкурсе на замену более 27 тысяч светильников на энергоэффективные. Компания предложило цену экономии суммой 1 млрд 112 млн рублей.
Однако конкуренты не согласились с результатами конкурса и обратились в Федеральную антимонопольную службу. В связи с большой суммой контракта, дело рассматривала ФАС России, а не ярославское управление ведомства.
Если решение ФАС устоит в суде, мэрии придётся вновь проводить торги. Эта процедура опять может затянуться.