Москва, 8 декабря, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о возращении Волгоградской области в часовой пояс Москвы по просьбам предпринимателей региона, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скульптура «Родина-мать зовёт!» в Волгограде

Депутаты фракции КПРФ настаивали на снятии инициативы с обсуждения, так как решение о часовой зоне региона принималось Госдумой два года назад. Однако предложение перенести рассмотрение вопроса не нашло поддержки у большинства парламентариев.

Территория Волгоградской области переводится из 3-й часовой зоны (МСК +1, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК, UTC+3).

Авторы инициативы — Заксобрание Волгоградской области ссылаются на результаты проведенных мероприятий, согласно которым большинство опрошенных выступило за переход на московское время. Опрос проводился по настоянию бизнеса.

«Меня удивляет скорость принятия закона и отмены итогов референдума, — возмущена депутат Госдумы Ольга Алимова (КПРФ). — Сегодня мы отменим один референдум, завтра другой, а там и до Крыма недалеко».

Она обратила внимание на то, что с принятием закона возрастут траты жителей региона на услуги ЖКХ — увеличится темное вечернее время.

Федеральный закон вступает в силу 27 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут.

Третье чтение законопроекта состоится 9 декабря.