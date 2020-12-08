Ярославль, 8 декабря, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Бывшего директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елену Скоробогатову будут судить за присвоение денежных средств с использованием служебных полномочий. Расследование уголовного дела завершено, оно передано в Кировском районный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Елена Скоробогатова

Скоробогатовой вменяют в вину хищение чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи установили, что директор фиктивно приняла на работу сотрудника, который получал зарплату, но не появлялся на рабочем месте.

«Как следует из материалов уголовного дела, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемая выплачивала ряду сотрудников завышенные и необоснованные премии, при этом часть полученных денежных средств работники передавали ей. Действиями обвиняемой причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей», — рассказали в Ярославском управлении СКР.

Елена Скоробогатова сначала была арестована, а позже выпущена под залог. Дата первого судебного заседания по делу пока не определена.