Москва, 8 декабря, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Рост количества возбуждаемых дел о коррупции в 2020 году связан с объективными причинами, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупционер

Эксперт прокомментировал информацию о том, что Следственный комитет России с начала 2020 года возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции, что на 4% больше, чем в 2019 году. Общая сумма взысканных с коррупционеров средств составила более 2,3 миллиарда рублей.

«Во-первых, совершенствуются возможности и методы работы правоохранительных органов, включая и используемые в оперативно-разыскной деятельности информационные технологии. Во-вторых, граждане и бизнес повышают свою гражданскую ответственность и правовую грамотность и всё чаще сообщают о фактах коррупции и попытках вымогательства взяток в компетентные структуры», — сказал он.

Никуленко отметил, что, как и в предыдущем году, основная часть коррупционеров представлена тремя группами — «это сотрудники правоохранительных органов; чиновники органов федеральной, региональной и муниципальной власти; сотрудники государственных корпораций и организаций».

«Что интересно, федеральный СКР озвучивает рост количества уголовных дел, возбужденных в отношении коррупционеров, а анализ ситуации в регионах говорит обратное: например, в Пермском крае наблюдается снижение по количеству дел на 34,6%, по числу лиц на 41% по сравнению с прошлым годом. Снижение количества дел о коррупции отмечают и в Новосибирской области — на 14% по сравнению с прошлым годом. Следовательно, основной приток дел о коррупционных преступлениях, если проанализировать ситуацию в регионах, всё же дают Москва и ряд других регионов. Это тревожный сигнал, поскольку он может свидетельствовать не столько о реальном снижении преступлений коррупционной направленности, сколько о том, что в регионах подобные дела возбуждают куда менее охотно и в целом коррупционную вертикаль там нарушить гораздо сложнее, чем в Москве», — рассказал эксперт.