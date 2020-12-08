Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Роспотребнадзор должен дополнительно проверить театры, которые продают билеты на новогодние представления в Петербурге, вопреки запрету городских властей. Об этом 8 декабря заявил депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

Ранее в Смольном запретили всем организациям исполнительского искусства работать с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, если иное не предусмотрено региональным управлениям Роспотребнадзора.

«Оказалось, запрет касается не всех: Михайловский, Александринский и Мариинский театры продолжают продавать билеты на спектакли в новогодние каникулы — якобы у них на это есть особое разрешение Роспотребнадзора. А как же «Закон един для всех»?» — недоумевает Максим Резник.

Как установил корреспондент ИА REGNUM, по крайней мере через официальный сайт Мариинского театра купить билеты невозможно на даты позже 18 декабря. Михайловский же театр действительно продает билеты на «Щелкунчика» 30 декабря, а также на «Рождественскую историю» и гала-концерт 31 декабря. По 2−3 представления в день 30−31 декабря запланированы и в Александринском театре: «Сирано де Бержерак», «Демагог», «Щелкунчик» и концерт произведений Иоганна Штрауса.

Депутат Резник обратился к руководителю регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. «Прошу ведомство провести проверку и принять меры, если постановление правительства было театрами нарушено. Правила должны быть одинаковы для всех», — считает депутат.

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Напомним, с 4 декабря заполняемость в петербургских театрах и концертных залах не должна превышать 25%. При этом случаи, когда билеты на мероприятия были проданы в большем количестве до 18 ноября, теперь не являются исключением — в зале не должно быть более четверти зрителей.

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