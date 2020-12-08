Каракас, 8 декабря, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Для нашей страны важно, чтобы дружественные России государствав Латинской Америкесохранялись, важно поддерживать их в противостоянии американскому давлению, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 декабря, комментируя высказывания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Как сообщалось ранее, Мадуро заявил, что рассчитывает в 2021 году посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что вместе с ним в Россию могут отправиться и члены переизбранной Национальной ассамблеи, большинство мест в которой получили его сторонники.

Читайте также: Мадуро заявил о желании весной приехать в Россию

« Сообщение из Венесуэлы — это тот нечастый случай, когда наши СМИ шире открывают нам картину происходящего в мире. Мы в основном крутимся в информационном потоке вокруг тематики США (и то узкой, выборной), отдельных проблем Западной Европы, конфликтов в ближайшем окружении России, политики Китая, редко имея возможность заглянуть за эти границы. Вспомнишь советскую эпоху, когда государственное агентство ТАСС имело корпункты в большинстве стран планеты! Не намного отставало от него и АПН.

А новости из Венесуэлы пришли положительные, обнадёживающие. В условиях сильнейшего внешнего давления Николасу Мадуро удалось провести парламентские выборы с участием 107 политических партий и объединений и более 14 тысяч кандидатов. Лишь 20 политических сил отказались от участия в голосовании. Это уже само по себе успех, не говоря уже о том, что 250 из 277 депутатских кресел получили его сторонники.

Для нашей страны важно, чтобы дружественные России государства на латиноамериканском континенте сохранялись, важно поддерживать их в противостоянии американскому давлению, важно через них и напрямую расширять число наших партнёров.