Вашингтон, 8 декабря, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Усиление давления наРоссию— это не черта политической программы того или иного президента США, асистемная долгосрочная стратегиявсегоамериканского истеблишмента, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 декабря, комментируя высказывания бывшего посла США в России Томаса Пикеринга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Как сообщалось ранее, Пикеринг заявил, что «следующая администрация США» попробует добиться «повышения эффективности» санкций в отношении России.

« Бывший посол США в России Томас Пикеринг высвечивает суть американского подхода к России: линия на усиление давления на нас — это не черта политической программы того или иного президента, той или иной партии, но системная долгосрочная стратегия американского истеблишмента. Если называть вещи своими именами, следует сказать, что эту суть не может изменить ничто, США будут враждебно относиться к нашей стране всегда — пока существует Россия.

В соответствии с этим пониманием должна выстраиваться и наша политика. В ней надо исключить любые иллюзии и надежды, и тем более ими не надо потчевать общественное мнение. От санкций в отношении нашей страны США откажутся только тогда, когда убедятся не только в том, что они не работают, но в том, что ущерб от них для самих США перевешивает. Тогда они начнут искать другие формы давления.

Этих форм, однако, в современном мире немного: экономическое давление, конфликты в соседних и близких нам странах, дестабилизация положения в самой России. В санкционном давлении на нашу страну Вашингтону, скорее всего, как правильно говорит опытнейший профессионал Пикеринг, успеха добиться не удастся. Но это лишь говорит о том, что усилится давление на других направлениях.

Соответственно, уже сейчас надо усиливать контрдавление. В этом контексте то, что мы сейчас делаем в отношении союзников Вашингтона в Прибалтике, выводя оттуда наш транзит и разрушая целые отрасли экономики, — верная линия. Такую же жёсткую линию надо вести и в отношении любых других близких США стран, одновременно удерживая возможности сотрудничества с теми, в том числе в Западной Европе, кто видит в политике США угрозу для себя, для будущего своих стран и культур.