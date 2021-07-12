Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Жителей Ленинградской области предупредили о надвигающейся непогоде — 11 декабря в большинстве районов этого региона ожидается мокрый снег и гололёд. На дорогах будет гололедица. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад (архивное фото)

Отметим, по данным УГМС по СЗФО, 9 декабря в Ленинградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −4…−9 градусов, местами −12…−15 градусов, днем −3…−8 градусов.

10 декабря погода будет переменчивой, но преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный от умеренного до слабого. Температура воздуха ночью −5…−10 градусов, местами −12…−17 градусов, днем −3…−8 градусов.