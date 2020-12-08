Калуга, 8 декабря, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В Калуге открылся первый в регионе Центр цифровых компетенций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МФЦ Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Калуге открылся первый в регионе Центр цифровых компетенций

Данный проект реализован в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика» и нацелен на предоставление гражданам доступа к приоритетным государственным услугам и сервисам в цифровом виде. В первом Центре цифровых компетенций специалисты МФЦ организуют клиентское сопровождение получения электронных услуг в МФЦ, а также будут обучать желающих работать с порталом Госуслуг. В случае необходимости гражданам помогут создать учетную запись и подтвердить ее в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также подскажут, как самостоятельно войти в личные кабинеты сайтов госучреждений.

Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский отметил, что проект по созданию Центров цифровых компетенций уже реализуется в ряде регионов, и выразил надежду, что он также будет востребован калужанами. В дальнейшем такие центры появятся во всех МФЦ Калужской области.