Москва, 8 декабря, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Потерпевшая сторона в лице ПАО «Роснефть» в деле о растрате средств компании, по которому обвиняется бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, будет корректировать свой иск. Об этом 8 декабря заявил представитель «Роснефти» на судебном заседании в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебное заседание по делу Виктора Ишаева

По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год Ишаев, занимая пост вице-президента «Роснефти», обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией об аренде помещения площадью 280 квадратных метров, которое использовалось под представительство компании в Хабаровском крае, директором которого был второй фигурант дела Геннадий Кондратов. Тем самым «Роснефти» был причинен ущерб в размере 7,5 млн рублей. По словам представителя потерпевшей стороны, причиненный компании ущерб примерно в два раза превышает фигурирующую в материалах дела сумму.

«Ущерб составил 15,1 млн рублей. Ущерб складывался не только из завышения стоимости, но и чрезмерных площадей арендуемых помещений. Фактически компании требовалось 130 квадратных метров, хотя было арендовано 280 квадратных метров», — сказал представитель «Роснефти».

Также он отметил, что исковые требования «Роснефти» к экс-губернатору Хабаровского края будут корректироваться и об этом он заявит во время судебного процесса.