Москва, 8 декабря, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в растрате средств ПАО «Роснефть», заявил, что компенсировал нанесенный госкомпании ущерб, передаёт 8 декабря корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктор Ишаев

Уголовное дело рассматривается по существу в Замоскворецком районном суде Москвы.

«Весь ущерб мы компенсировали. Откуда они взяли эти суммы, тоже никто не знает», — заявил Ишаев.

В качестве примера необоснованности уголовного преследования бывший глава Хабаровского края назвал тот факт, что сумма причиненного Роснефти ущерба менялась в зависимости от стадии дела.

Также бывший глава Хабаровского края усомнился в проведенных экспертизах, которые фигурируют в материалах дела.

«В экспертизах полная фантазия, в которой нам предстоит разбираться. Поэтому для меня это абсолютный абсурд. Я спокоен, моя совесть чиста», — рассказал Ишаев.