Москва, 8 декабря, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Комитету Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией совместно с рабочей группой по защите семейных ценностей следует начать работу над законодательством в области суррогатного материнства. Об этом 8 декабря заявил заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой («Единая Россия») в Общественной палате РФ на слушаниях на тему «Изменения в законодательстве и проблемы репродуктивного туризма».

Пабло Пикассо. Мать и дитя на берегу. 1902 (фрагмент)

«Я считаю необходимым в Государственной думе поручить комитету по безопасности и борьбе с коррупцией — потому что, ещё раз повторяю, это не медицинская тема, а тема безопасности и здоровья наших детей… поручить комитету Государственной думы совместно с рабочей группой по защите семейных ценностей инициировать работу над законодательством в этой области», — заявил Толстой.

«Очень надеюсь, что коллеги в Государственной думе меня поддержат», — указал он.